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Menemenspor yerini sağlamlaştıracak

TFF 1. Lig'de son 9 maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak Play-Off hattına giren Ekol Göz Menemenspor, pazar günü evinde oynayacağı Bursaspor maçını kazanıp yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

20.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:26 Menemenspor yerini sağlamlaştıracak

TFF 1. Lig'de son 9 maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak Play-Off hattına giren Ekol Göz Menemenspor, pazar günü evinde oynayacağı maçını kazanıp yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Teknik direktör Cenk Laleci, ilk 6 yolunda Bursaspor'un direkt rakipleri olduğunu belirterek, "Rakibimizde teknik ekip değişikliği oldu. Bizimle oynayacakları maça çıkış gözüyle bakacaklar. Ligde her maç zor. Önlemlerimizi alacağız. Şu an istediğimiz konumdayız ve tek hedefimiz yerimizi sağlama alabilmek. Bu yüzden Bursaspor karşılaşması bizim için çok önemli. Kazandığımız takdirde Play-Off için mücadele eden rakiplerimizle aramızdaki puan farkını açarız" diye konuştu.

Menemenspor'da sarı kart cezalısı golcü Hüseyin mücadelede forma giyemeyecek. Bursaspor, hafta içinde Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırıp teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirmişti.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Kaynak: DHA

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