Haberler » Spor » Menemensporlu Ali Keten'e Kasımpaşa kancası - Spor

Menemensporlu Ali Keten'e Kasımpaşa kancası

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde Giresunspor'a 3-0 yenilerek yarışta yara alan Ekol Göz Menemenspor'un stoperi Ali Keten'e Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa talip oldu.

19.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 19.01.2020 11:58Menemensporlu Ali Keten'e Kasımpaşa kancası

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde 'a 3-0 yenilerek yarışta yara alan Ekol Göz Menemenspor'un stoperi Ali Keten'e Süper Lig temsilcisi talip oldu. Lacivert-beyazlıların 24 yaşındaki savunmacı için Menemenspor'la görüşmelere başladığı bildirildi.

Yönetimin bonservis bedeli karşılığında Ali'yi Kasımpaşa'ya satmaya sıcak baktığı vurgulandı. Derince Belediyespor altyapısından yetişip, Kocaelispor'da oynayan Ali Keten, bu sezon başında Menemenspor'a transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 13 lig maçına çıkan oyuncu, 1157 dakika sahada kalıp, 1 kez fileleri havalandırdı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:55  Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar
15:55  Turgutluspor-Kemerspor 2003: 0-0
15:54  Göztepe: 0-3
15:54  Futbol: TFF 3. Lig
15:50  Göztepe, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti
19.01.2020 15:58:27