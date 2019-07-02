02.07.2019 11:57
Haberler » Spor » Haber

Menemespor Ergin Keleş'i alıyor

Menemespor Ergin Keleş

Transferde Sırbistan'ın Novi Pazar takımında görev yapan stoper Jasmin Trtovac ile sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekibi Menemenspor'un tecrübeli golcü Ergin Keleş'le prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi.

Transferde Sırbistan'ın Novi Pazar takımında görev yapan stoper Jasmin Trtovac ile sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekibi Menemenspor'un tecrübeli golcü Ergin Keleş 'le prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi.
Geçen sezonu Giresunspor 'da geçiren ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar İzmir ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Trabzonspor altyapısından yetişen Ergin Keleş, Akçaabat Sebatspor , Sakaryaspor, Manisaspor, Ankaragücü, Karabükspor , Mersin İdmanyurdu , Göztepe, Adanaspor, Gazişehir, Adanaspor ve Sivasspor'da oynadı. Ergin Süper Lig'de 124 maçta 15, 1'inci Lig'de ise 162 müsabakada 41 gol atmayı başardı.


- İzmir
Kaynak: DHA
Sırbistan Karadağ , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:46 Namağlup şampiyon oldular
12:45 (Özel) Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Bal: Muriç transferinde son sözü Çaykur Rizespor söyler
12:45 Tottenham'dan 517 gün sonra transfer
12:43 Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması
12:43 Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt dönemi
12:35 Manchester United ile sözleşme yenileyen Rashford maaşını 12'ye katladı
12:31 Kırşehir Belediyespor'da teknik direktör göreve başlamadan ayrıldı