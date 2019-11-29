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Menenjit yüzünden bacağını kaybeden Melis'e Türk Kızılayı'ndan destek

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sağ bacağı henüz 2 aylıkken menenjit mikrobunun kanına bulaşması nedeniyle kesilen, gelişme çağında olması nedeniyle her yıl yeni bir protez takılması gereken 12 yaşındaki Melis Arslan'ın yardımına Türk Kızılayı Konak Şubesi yetişti.

29.11.2019 09:17 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:17Menenjit yüzünden bacağını kaybeden Melis'e Türk Kızılayı'ndan destek

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sağ bacağı henüz 2 aylıkken menenjit mikrobunun kanına bulaşması nedeniyle kesilen, gelişme çağında olması nedeniyle her yıl yeni bir protez takılması gereken 12 yaşındaki Melis Arslan'ın yardımına Türk Kızılayı Konak Şubesi yetişti. Melis'in ihtiyacı olan protezi karşıladıklarını açıklayan Şube Başkanı Ömür Şanlı, ayrıca eğitim bursu da vereceklerini müjdeledi.

Çamdibi Kordon Birlik Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Melis Arslan henüz 2 yaşındayken, kanına menenjit mikrobu bulaştı. Mikrobun kaslara yerleşmesi nedeniyle Melis'in sağ bacağı kesildi. Bunun üzerine Melis'e protez takıldı. Protez ücretinin yüzde 80'i her iki yılda bir devlet tarafından karşılanırken, Melis'in büyüme çağında olması nedeniyle protezin her yıl değiştirilmesi gerekiyor. Bu yüzden iki yılda bir protezi cebinden karşılayan Arslan ailesi, bu durumun kendilerini zorladığını belirterek, yardım istedi. O yardım, Türk Kızılayı Konak Şubesi'nden geldi. Aileyi ziyaret eden Şube Başkanı Ömür Şanlı, Melis'in ihtiyacı olan protezi karşıladıklarını söyledi. Protezin yanı sıra Melis'e, Türk Kızılay'ı tarafından eğitim bursu verileceği müjdesini aileye veren Şanlı, kıyafet yardımında da bulundu.

'HERKESE AİLE KADAR YAKINIZ'

Kızılay'ın sadece kan birimi olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Şanlı, Melis'in yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Melis'in haberini gördükten sonra Türk Kızılayı Konak Şubesi olarak yardımcı olmak istedik. Kızılay olarak bir aile kadar herkese yakınız. Melis'in mutluluğu bizlere umut oldu. Protez yardımının yanı sıra eğitim bursu da vereceğiz. Kızılay olarak Melis'in yanında olacağız. Tek istediğimiz onun mutlu olması. Melis'in de artık Kızılay'da, Ömür amcası var. Aralıklarla kıyafet ve kırtasiye yardımlarımız da sürecek. Kızılay'ı sadece birimi olarak düşünmemek lazım. Sosyal yardımlar kısmında ihtiyaçlı ailelerimize, gıda, eşya ve tıbbi eşyalar yardımları yapıyoruz. Toplumumuz bilmeli ki; Kızılay onlara bir aile kadar yakın. Herhangi bir olayda Kızılay'a başvurduklarında değerlendirip yardımcı oluyoruz" dedi.

'MELİS'İN YÜZÜ GÜLÜYOR'

Kızılay'ın yardımı nedeniyle çok mutlu olduklarını söyleyen anne Serap Arslan, "Melis için yapılan haberden sonra Türk Kızılay'ı bizimle irtibat kurdu. Protez sorunu çok kısa sürede çözüldü. Bununla beraber Melis'e burs vereceklerini de söylediler. Bizleri çok mutlu ettiler. Melis'in yüzü gülüyor. O gülünce biz daha çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.



Türk Kızılayı, Güncel

Kaynak: DHA

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