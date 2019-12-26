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Menevşe: "Afetzede tüccar, sanayici ve çiftçimizin mağduriyeti giderilmeli"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, son iki günde Adana'ya yağan aşırı yağmur nedeniyle oluşan sel felaketinde zarar gören tüccar, üretici ve çiftçilerin hem zararının karşılanması hem de borçlarının ertelenmesi çağrısında bulundu.

26.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:03 Menevşe:
Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, son iki günde Adana'ya yağan aşırı yağmur nedeniyle oluşan sel felaketinde zarar gören tüccar, üretici ve çiftçilerin hem zararının karşılanması hem de borçlarının ertelenmesi çağrısında bulundu.

ATO Başkanı Menevşe, yaptığı açıklamada, Adana'da 2 gündür aralıklarla devam eden sağanağın hayatı durma noktasına getirdiğini belirterek, "İki günde metrekareye 250 kilogram yağışın düştüğü Adana'da hayat felç oldu. Birçok iş yerini su bastı. Bu baskınlarda pek çok üyemizin iş yeri, depoları, ürünleri su altında kaldı. Hasar tespit çalışmaları yapılmaktadır. Devletimiz yaraları en kısa sürede saracaktır. Devletimize güvenimiz tam. Bizim talebimiz en kısa sürede zarar gören tüccarımızın ve üreticimizin zarar tespiti yapılarak yaralarının hızla sarılmasıdır. Zarar gören esnafımızın, üreticimizin ve çiftçilerimizin borçları ertelenmeli, kredi ödemelerinde kolaylık sağlanmalı ve faizsiz uzun vadeli kredi desteği verilerek yaşanan mağduriyetler ortadan kaldırılmalıdır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Adana'da yaşanan sel felaketiyle ilgili yerinde incelemelerde ve açıklamalara bulunduğunu ve bölgedeki mağduriyetlerin hızla giderileceğini belirttiğini söyleyen Menevşe, şunları kaydetti:

"Adana Ticaret Odası olarak bakanlara, Adana milletvekillerine, belediye başkanlarına ve valimize girişimleri için üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Özellikle vatandaşlarımıza bu gibi doğal afetlere karşı tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz. Yaşanan bu doğal afetin tekrarlanmaması ümidiyle tüm Adanamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." - ADANA

Atila Menevşe, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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