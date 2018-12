06 Aralık 2018 Perşembe 10:30



Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, "Ekonominin toparlanması ve dövizin ateşinin düşmesi için ciddi çabalar sarf edildi, başarılı da olundu, ancak henüz her şey normalleşti diyemeyiz" dedi.Adana Ticaret Odası dokuzuncu olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Üyelerin sorunlarının masaya yatırıldığı ve oda faaliyetlerinin değerlendirildiği olağan toplantıda, meclis üyelerine hitap eden Menevşe, "Bugünkü rahatlama, türbülansın tekrarlamayacağı anlamına gelmez. Bunun için daha fazla gayret ve çaba içerisinde ekonomiyi geliştirmeye odaklanmalıyız. Özellikle dövizli işlemler ve cari açık konusunda hassasiyetimizin halen devam ettiğini biliyoruz. Bu bakımdan tasarruf, üretim ve ihracat odaklı ekonomik modeli hızla benimsemeli ve sorunların nedenlerini ortadan kaldırmalıyız. Bu süreçleri bir daha yaşamamanın yolu budur" dedi.Menevşe, hükümetin enflasyonla mücadele konusunda yapmış olduğu çalışmaların ekonomiye olumlu yansımaları olduğunu gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:"Geldiğimiz noktada, bu konuların çözümü aşamasında kararlı adımlar atıldığını görüyoruz ve iş dünyası olarak memnuniyet duyuyoruz. Bu çerçevede otomotiv ve beyaz eşyada ÖTV, mobilyada KDV indirimleri gibi önlemlerin ekonominin dengelenmesinde önemli bir etkisi olduğunu görüyoruz. Üyelerimizden gelen taleplerin bu indirimlerin daha farklı sektörler için de alanın genişletilmesi ve sürelerinin uzatılması yönünde. Biz de Oda olarak bu görüşü destekliyoruz. Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından başlatılan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" başarılı bir şekilde devam ediyor. Üyelerimizi ziyaret ediyorum. Bu kampanyaya katılım sağladıklarını görüyor ve mutlu oluyorum. Reel sektörden, finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye aynı hedefe kenetlenmiş durumda. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin enflasyonla topyekun mücadeleye en geniş şekilde katıldığını görmek mutluluk verici. Üyelerimize kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.""100 milyon TL'lik kredi hacmi oluşturduk"ATO'nun faaliyetlerini meclis üyeleri ile paylaşan Atila Menevşe, ATOSEV'de gerçekleştirilen ve Adana Ticaret Odası'nın ev sahipliği yaptığı "İl İstihdam Kurulu" toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Menevşe, "İstihdam en zorlanılan konulardan biri. Ancak Adana istihdam kampanyalarına gereken desteği her zaman vermiştir vermeye de devam edecektir. İstihdamın kaynağı özel sektör ve işletmeler. Hal böyle olunca özel sektörün büyüme performansı doğal olarak istihdama hızla yansıyor. Bu türbülansta işletmeler zarar görmesin diye TOBB öncülüğünde Oda olarak 12 milyon TL'yi bu işe tahsis ettik ve bankalarla beraber 100 milyon TL civarında bir kredi hacmi oluşturduk. İşletmeler bu krediyi kullanmaya başladılar. Öte yandan enflasyonla topyekün mücadele programına 360 oda ve borsayla aktif olarak katıldık. Üyelerimiz piyasaların sıkışmaması için yüzde 10 ve üzerinde indirimlerle piyasaların sıcaklığını korumaya gayret ediyor. Bu dönemde biz özel sektör olarak tasarruf, üretim ve ihracat odaklı bir yapılanmadan yanayız. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanımız da aynı istikamette görüşlerini bildirmiştir. Yine işverenin kıdem tazminatı, iş güvencesi yasası uygulamaları, iş mahkemeleri ve yargı süreçleri gibi mevzuattan kaynaklanan çeşitli sorunları vardır. Bu sıkıntılarımızı da başta bakanlarımız olmak üzere her platformda dile getiriyoruz. Bu sorunların çözülmesi işverenin büyümesi ve güçlenmesini, bu sayede özel sektör istihdamının artmasını sağlayacaktır. İstihdam ve özel sektör birbirinden bağımsız değerlendirilemeyen iki olgu. Bu toplantı da karşılıklı diyalog ve yüksek verimliliği sağlamak adına çok önemli fırsat olmuştur" ifadelerini kullandı.ATO Başkanı Atila Menevşe'nin konuşmasının ardından meslek gruplarının yaşadığı sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda 20. grup adına konuşma yapan H. Ahmet Çolak, "Otomotiv sektörünün sıkıntıları bulunmaktadır. İstihdam konusunda iyi bir konumdayız. Ayrıca otomotiv ihracatta lokomotif konumdadır. Sektörümüzde kalifiye eleman sıkıntımızın yanında sanayi sitesi ihtiyacımız elzem hale gelmiştir. KDV oranları konusunda indirim talep ediyoruz. Lastiklerde üretim tarihinin olması fakat son kullanım tarihinin olmaması, satış konusunda yaşadığımız problemlerdendir" dedi.Meclis üyeleriyle istişare ve fikir alışverişi ile toplantı sona erdi. - ADANA