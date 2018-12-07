Menfeze Sıkışan Köpek Yavrusunu Öğretmenler Kurtardı

Şanlıurfa
'nın merkez Haliliye
ilçesinde menfeze sıkışan köpek yavrusu öğretmenler tarafından kurtarıldı. Süleymaniye
Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesindeki menfezde köpek yavrusunun sıkıştığını fark etti.
Durumun idarecilere bildirilmesi üzerine öğretmenler, menfezin önündeki toprağı kazarak yavruyu bulunduğu yerden çıkardı.
Köpeği battaniyeye sarıp elektrikli sobanın önünde ısıtan öğretmenler, hayvanı besledikten sonra doğaya bıraktı.
Okul müdürü İshak Kaya
, duyarlılık gösteren öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Haliliye,Şanlıurfa
07 Aralık 2018 Cuma 17:17