Haberler » Güncel » Mengen Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı - Haber

Mengen Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı

Bolu'nun Mengen ilçesinde faaliyet gösteren Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı.

04.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:28Mengen Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı
'nun ilçesinde faaliyet gösteren Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı.
Fiziki şartları yetersiz olduğu için yeni bir binaya taşınması yönünde karar verilen Atatürk Ortaokulu'nun yeni hizmet binası tamamlandı.
Yaklaşık 1,5 yıl süren inşaat sürecinin bitmesinin ardından öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yeni okul binasına eğitim almaya başladı.
Alt katı ise Cumhuriyet İlkokulu'na tahsis edilen binada bulunan 12 derslikte 180 öğrenci eğitim görüyor.
Okul binasında bilgisayar, görsel sanatlar ve müzik sınıfları ile çok amaçlı salon ve kütüphane de bulunuyor.

Mengen, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 18:32:04