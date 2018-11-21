Mengen'da Jandarma Karakolu Açılışı Yapıldı

Bolu
'nun Mengen
ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Jandarma
Karakolu'nun açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.
Türkbeyli Mahallesi'nde bulunan ve 27 yıl hizmet veren mevcut jandarma komutanlığı binasının ihtiyaçları karşılamaması üzerine, eski binanın yanına yapılan yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.
Açılış törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan
, Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın
, Belediye Başkanı Turhan Bulut
, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Törende bir konuşma yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilçeye kazandırılan yeni jandarma hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Jandarma, polis ya da güvenlik denince akla iç ve dış güvenlik geldiğini anlatan Ümit, "Dış güvenlik dendiğinde, sürekli taarruz altında olan bir milletin evlatlarıyız. Tarih boyunca belki yüzlerce savaşla zamanımız geçmiş. Bu cennet vatanımız birileri tarafından sürekli elimizden alınmak istenmiş. Ama kahraman ecdadımız her dönemde bütün gayretiyle bu vatanı savunmuş ve bu güzel vatanı bugüne kadar getirmiş. Biz böyle bir ecdadın evlatlarıyız." dedi.
Ümit, iç güvenliğin ise birlik ve beraberlik sağlandığı sürece her zaman güzel olacağını belirterek, "Günlük ortalama 2 suçun işlendiği bir ilçede bulunuyoruz. Bu, Avrupa
başta olmak üzere birçok ülkenin ortalamasına baktığımız zaman fevkalade güzel bir oran. Ama yeterli değil. Biz sıfır olay istiyoruz. Bunun idarecilerin değil hepimizin hedefi olması lazım. Suçu ortadan kaldırmak için gayret etmemiz lazım. Bunu da birlik ve beraberlik içinde yapacağız." şeklinde konuştu.
Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ise Mengen İlçe Jandarma Komutanlığının kendisine bağlı bir belde ve 56 köyde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunması için hizmet verdiğini söyledi.
Suç ve suçlularla mücadele edebilmek için kolluk kuvvetlerinin şeffaflık ve hesap verebilirliğe dayanan bir strateji çerçevesinde dinamik ve esnek olmasının bir zorunluluk haline geldiğini ifade eden Çelik, jandarmanın bu beklentileri karşılamak ve güvenlik hizmetlerini daha etkin, hızlı, verimli ve koordineli bir şekilde icra edebilmek maksadıyla görev yapma gayretinde olduğunu söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından edilen dua ile yeni jandarma komutanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.
Açılışın ardından törene katılan protokol üyeleri ile vatandaşlar yeni hizmet binasını gezerek, binadaki birimler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Bolu,Mengen,Jandarma
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:36