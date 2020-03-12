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Mengen'de 54 çiftçiye yem bezelyesi tohumu desteği sağlandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 54 çiftçiye 5 ton yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.

12.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:02
Mengen'de 54 çiftçiye yem bezelyesi tohumu desteği sağlandı
Bolu 'nun Mengen ilçesinde, 54 çiftçiye 5 ton yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.
Mengen Tarım ve Orman Müdürlüğünde "Yüzde 50 Hibe Bitkileri Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında 54 çiftçiye 5 ton yem bezelye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
Çiftçiler dağıtılan tohumları alarak araçlarına yükledi.
Dağıtılan 5 ton yem bezelye tohumunun yüzde 50'sinin Bolu İl Özel İdaresi tarafından karşılandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Mengen, Bolu, Kültür Sanat

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