Haberler » Güncel » Mengen'de halk eğitim sergisi açıldı - Haber

Mengen'de halk eğitim sergisi açıldı

Bolu'nun Mengen ilçesinde, çocuklar tarafından "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla hazırlanan halk eğitim sergisi açıldı.

21.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:56Mengen'de halk eğitim sergisi açıldı
'nun ilçesinde, çocuklar tarafından "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla hazırlanan halk eğitim sergisi açıldı.
Mengen Halk Eğitim Merkezi tarafından ilk ve ortaokul çocuklarına yönelik açılan kurslar kapsamında yapılan resimlerin sergilenmesi için etkinlik düzenlendi.
Merkezin binasında açılan sergide çocukların yaptıkları birbirinden güzel resimler katılımcılarla vatandaşların beğenisine sunuldu.
İlçede 3 gün boyunca açık olacak serginin açılışına Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci ve İlçe Jandarma Komutanı Talha Sağlam tarafından yapıldı.

Çocuk Hakları Günü, Mengen, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:35 Marmaris'te imar barışı talebi
20:34 - Elon Musk'ın roket prototipi testi geçemedi
20:34 Süt ürünlüri işletmesinde kalorifer kazanı patladı: 1 yaralı
20:32 Tekirdağ'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
20:30 Öğrencilerden yaşlıların yüzünü güldüren yardım
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
15:01 Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
13:00 Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 20:36:13