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Mengen'de kırsal kalkınma yatırımları anlatıldı

Mengen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı hakkında çiftçilere bilgi verildi.

23.08.2019 15:58 Mengen'de kırsal kalkınma yatırımları anlatıldı
Mengen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı hakkında çiftçilere bilgi verildi.
Mengen İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen panelde, çiftçilere program içeriği ve başvuru koşulları anlatıldı.
Programla kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsalda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısına Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın da katıldı.

Mengen, Güncel

Kaynak: AA

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