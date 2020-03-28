Mengen'de trafik kazası: 1 yaralı
Bolu'nun Mengen ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
28.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:34
Bolu 'nun Mengen ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökçesu Caddesi'nde E.K. yönetimindeki 06 AH 7870 plakalı kamyonetle Ü.H'nin idaresindeki 14 NB 485 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengen Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Ü.H, daha sonra Bolu İzzet Baysal Hastanesine sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Gökçesu Caddesi'nde E.K. yönetimindeki 06 AH 7870 plakalı kamyonetle Ü.H'nin idaresindeki 14 NB 485 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengen Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Ü.H, daha sonra Bolu İzzet Baysal Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA