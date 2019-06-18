Mengen'de yıldırım düştü, 3 inek telef oldu

BOLU'nun Mengen
ilçesi Demirciler köyünde Selim
Geçgin'e ait 3 inek, yıldırım çarpması sonucu telef oldu. İnekler, kepçeyle açılan çukura gömüldü.
Mengen'de dün başlayan sağanak etkisini gece boyu sürdürdü. Demirciler köyüne bağlı Yacılar Mahallesi'nde Selim Geçgin'e ait 12 büyükbaştan 3'ün altında bulunduğu ağaca yıldırım isabet etti. 3 inek telef olurken, ineklerden 2'sinin yeni doğum yaptığı birinin de gebe olduğu öğrenildi.
Yağmur dindikten sonra hayvanlarını almaya giden Geçgin, ölü hayvanları görünce üzüldü.
Olay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. İnekler, kepçeyle açılan çukura gömüldü.
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