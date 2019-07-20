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"Mengen Yöresel Giyim Kültür Şenliği"

Bolu'nun Mengen ilçesinde yöresel giyim kültürünü yaşatmak, tanıtmak ve yeni kuşaklarla aktarmak üzere "2. Yöresel Giyim Kültür Şenliği" düzenlenecek.

20.07.2019 13:18 "Mengen Yöresel Giyim Kültür Şenliği"
Bolu'nun Mengen ilçesinde yöresel giyim kültürünü yaşatmak, tanıtmak ve yeni kuşaklarla aktarmak üzere "2. Yöresel Giyim Kültür Şenliği" düzenlenecek.
İlçeye bağlı Gökçesu beldesinde düzenlenecek olan şenlikle ilgili hazırlıklar başlatıldı.
"Yöresel Elbiseniz ile Şenliğe Bekliyoruz-Haydi Mengen" sloganı ile 13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek şenlik kapsamında yöresel giyimi tanıtmak, unutulmamasını sağlamak ve yeni kuşaklara aktarmak amacıyla ilçe sakinlerinin yöresel kıyafetlerini giyerek şenliğe katılması isteniyor.
Şenlik düzenleme komitesi başkanı Hüseyin Varlık, düzenleyecekleri etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bizler kültürümüzü genç nesillere anlatmak ve yaşatmak istiyoruz. Bu bağlamda her yıl geniş kapsamlı çalışmalar yaparak bu şenliği yurt içinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Projede Mengen yöresel kültürünü, giysilerini, örf ve adetlerini tanıtma amaçlı etkinliklerin düzenlenmesini planlıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Gökçesu, Mengen, Bolu, Güncel

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