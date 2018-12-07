Menopozda Cilt Bakımı Kırışıklık Sarkma Yorgunluk

07 Aralık 2018 Cuma 00:36



07 Aralık 2018 Cuma 00:36

Hayatımız boyunca güneşle ne kadar temas ettiysek, menopoza da o kadar hasarlı bir cilt bırakmış oluruz. Menopozda cilt içeriden kurur, lekeler iyice belirginleşir, elastikiyet kaybı yüz, boyun ve kol içlerinde belirginleşir. Yorgun görünümünü kısmen de olsa gidermek için kolajen, hyalüronik asit destekleri ve medikal bazı estetik dokunuşlar gerekebilir. Bitkisel östrojen içeren besinler, disiplinle yapılan hafif spor sağlıklı yaş almanıza yardım eder. Dermatolog yardımıyla ıcon, scarlet, altın iğne, endolift, PRP,Mezoterapi gibi cildi hızlı yenileyen işlemlerden destek alınması yüz güldürücü sonuçlar verir.