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Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister

Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, Fenerbahçe forması giyeceği yönündeki iddialar hakkında "Şu an Kayserispor'dayım. Öyle bir şey olursa düşünülür. Tabii her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister" dedi.

28.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:56

Ligin 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da maçın hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı.

Son günlerde adı ile anılan Mensah ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HER FUTBOLCU BÜYÜK TAKIMDA OYNAMAK İSTER"

Her futbolcunun büyük takımlarda oynamak istediğini ancak şu an Kayserispor'da mutlu olduğunu ifade eden Mensah, "3 gündür takımla çalışıyorum, bir sıkıntım yok. Fiziksel ve zihinsel olarak maça hazırım. Oynamak istiyorum. Tabi karar hocamızın, hocamız nasıl öngörürse öyle olur. Fenerbahçe ile herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber. Ama tabi ki her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ama ben şu an Kayserispor'dayım. Öyle bir şey olursa düşünülür. Tabi her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Ligi'nde oynamak ister. Ben şu an burada mutluyum, bir sıkıntım yok. Ama bu çok normaldir, büyük takımdan teklif geldiği zaman kariyer açısından önemli olur" diye konuştu.

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Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister

Fenerbahçe, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
MUSTY:Şampiyonlar ligimi dedi o:)))
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