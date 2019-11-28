Haberler » Spor » Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Herhangi bir anlaşma yok - Spor

Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Herhangi bir anlaşma yok

İSTİKBAL Mobilya Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çıkan haberlere ilişkin, "Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber" dedi.

28.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:18Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Herhangi bir anlaşma yok

İSTİKBAL Mobilya Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, ile anlaştığı yönünde çıkan haberlere ilişkin, "Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapılan antrenman öncesinde Ganalı Bernard Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Mensah, "Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber. Her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ben şuan burada Kayserispor'dayım. Böyle bir şey olursa, düşünülür" açıklamasında bulundu.

"BURADA MUTLUYUM"

Her futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyleyen Mensah, "Ben şuan için burada mutluyum, hiçbir sıkıntım yok. Büyük takımdan teklif geldiği zaman bu futbolcunun kariyeri açısından önemli olur. Böyle bir şey olursa annemiz Berna Hanım (Berna Gözbaşı) ile konuşurum. Şuan böyle bir şey yok. Bunlar sporun içinde olan normal şeyler ama burada mutluyum" dedi.

Takımla birlikte çalıştığını kaydeden Mensah, Beşiktaş karşılaşmasında oynamak istediğini, son kararı teknik direktörün vereceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mensah'ın açıklamaları

-Genel detay



İstikbal Mobilya, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
15:56 Grekoromen Güreş Milli Takımı Rusya'ya gitti
15:55 Yeni Malatyaspor'da istifa
15:54 Dünya şampiyonu engel tanımıyor
15:48 Masada 'özel' kapışma
15:42 Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Finali, İzmir'de yapılacak
15:36 Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister
15:27 Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! 4 futbolcu Ersun Yanal'a baş kaldırdı
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
14:16 Lewandowski tek başına 23 takımı geride bıraktı
13:34 Deontay Wilder, yalnızca 5 dakika taktığı maske için 15 bin euro ödedi
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
13:01 Erling Haaland durdurulamıyor
12:05 Belediye Başkanı Kaplan, çocuklar için bizzat mesai harcıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 16:07:33