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Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Herhangi bir anlaşma yok

İSTİKBAL Mobilya Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çıkan haberlere ilişkin, "Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber" dedi.

28.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:05Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Herhangi bir anlaşma yok

İSTİKBAL Mobilya Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, ile anlaştığı yönünde çıkan haberlere ilişkin, "Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapılan antrenman öncesinde Ganalı Bernard Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Mensah, "Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber. Her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ben şuan burada Kayserispor'dayım. Böyle bir şey olursa, düşünülür" açıklamasında bulundu.

"BURADA MUTLUYUM"

Her futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyleyen Mensah, "Ben şuan için burada mutluyum, hiçbir sıkıntım yok. Büyük takımdan teklif geldiği zaman bu futbolcunun kariyeri açısından önemli olur. Böyle bir şey olursa annemiz Berna Hanım (Berna Gözbaşı) ile konuşurum. Şuan böyle bir şey yok. Bunlar sporun içinde olan normal şeyler ama burada mutluyum" dedi.

Takımla birlikte çalıştığını kaydeden Mensah, Beşiktaş karşılaşmasında oynamak istediğini, son kararı teknik direktörün vereceğini bildirdi.



İstikbal Mobilya, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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