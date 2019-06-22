22.06.2019 14:26
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Bernard Mensah'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt

Adı Fenerbahçe transfer haberleri ile gündeme gelen İstikbal Mobilya Kayserispor oyuncusu Bernard Mensah, Gana basınında çıkan "Fenerbahçe ile anlaştı" iddiaları için açıklama yaptı.

Fenerbahçe hakkında Gana basını tarafından ortaya atılan son transfer iddiası bomba etkisi yarattı. Ülkede yayım yapan Kickgh adlı internet sitesi, İstikbal Mobilya Kayserispor 'un henüz iki hafta evvel sözleşme imzaladığı Bernard Mensah'ın Sarı Lacivertli kulüp ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İDDİASI

Haberde Fenerbahçeli yöneticilerin 24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusuyla üç yıllığına el sıkıştığı ifade edilirken transferin imza aşamasına geldiği belirtildi. Hatırlanacağı üzere Kayserispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Mensah'ın bonservisini Atletico Madrid 'den 3,6 milyon euro karşılığında almıştı.

MENSAH'TAN AÇIKLAMA: HABERLERE İNANMAYIN

Mensah ise çıkan iddialar üzerine bir açıklama yayımladı. Kayserispor'un yıldız ismi, kendisine ait Instagram hesabından paylaştığı hikayede "Lütfen yalan haberlere inanmayın." ifadelerini kullandı.

İşte Ganalı futbolcunun o paylaşımı:

Bernard Mensah'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt

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