Haberler » Spor » Mensah'tan Kayserispor paylaşımı - Spor

Mensah'tan Kayserispor paylaşımı

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah kampa katıldı.

06.01.2020 08:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:47 Mensah'tan Kayserispor paylaşımı
Hes Kablo 'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah kampa katıldı.

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını 'da sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da başka takıma gidip gitmeyeceği konuşulan Bernard Mensah, takımın kampına dahil oldu. Bugün takımın kamp yaptığı otele giderek sarı kırmızılı antrenman malzemelerini sırtına geçiren Mensah, idmana çıktı. Antrenman öncesinde sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Kayserispor armalı paylaşımda bulunan Mensah, kampa katılmayacağı ve sözleşmesini feshedeceği yönündeki spekülasyonları da sonlandırmış oldu. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Proısinecki de, Ganalı futbolcunun satılmamasını istemişti. Başkan Berna Gözbaşı da, Mensah'ı göndermeye niyetlerinin olmadığını deklare etmişti.

Lung da katıldı

Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung da kampa katılan isimler oldu. İzinli olan Artem Kravets ile Miguel Lopes'in de haftanın ilk gününde kampa dahil olacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:31   Filede Manisa derbisini Salihli kazandı - Spor
10:28   Recep Niyaz Ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz - Spor
10:22   Gençlerbirliği'nin Brezilyalısı Baiano Seçmelere 3 gün boyunca kamyonun arkasında gittim - Spor
10:22   Sivassporlu Ziya Erdal Sivasspor 10 yıl sonra yeniden zirvede - Spor
10:22   Horozkent Kadın Futbol Takımı, Nazilli engelini 3 golle geçti - Spor
10:09   6 aylık hamile Alex Morgan'ın yaptığı antrenman sosyal medyanın gündemine oturdu - Spor
09:43   Oltion Bilalli'nin Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi - Spor
09:29   Mesut Özil'in gösterdiği performans İngiltere'de gündem oldu - Spor
09:11   Vedat Muriqi: Mourinho ile çalışmayı çok isterim - Spor
08:49   Okan Buruk: Arda Turan'ın yeniliğe ihtiyacı var, izin verdik - Spor
6.01.2020 10:41:06