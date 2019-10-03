Haberler » Güncel » Haber

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş: "Vatandaşın Sağlığı Bizim İçin Önemli"

Menteşe Belediyesi her Perşembe günü açık pazar yerinde kurduğu stant ile vatandaşların ücretsiz olarak şeker ve tansiyon ölçümlerini yapıyor.

03.10.2019 19:35Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş:

Yapılan sağlık uygulaması ile vatandaşlar bir yandan alışverişini yapıyor, bir yandan da şeker ve tansiyon ölçümlerini yaptırıyor.

Ücretsiz olarak yapılan uygulamadan vatandaşlarında memnun kaldığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, " Her hafta Perşembe günü sağlık ekiplerimiz tarafından kurulan stantta vatandaşlarımızın ücretsiz olarak şeker ve tansiyon ölçümleri yapılıyor. Vatandaşlarımız uygulamadan memnun. Onların memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli." dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ünde şeker ve tansiyon ölçümünü yaptırdığı stantta, vatandaşlar uygulamadan dolayı Başkan Gümüş'e teşekkür etti.


Bahattin Gümüş, Gümüş, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
21:56 Kars'ta silahlı kavga: 2 yaralı
21:55 UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Wolverhampton: 1 (Maç sonucu)
21:50 Soylu: "Dünya'nın en çok sığınmacı bulunan ülkesi Türkiye'dir"
21:47 Zırhlı askeri aracın devrilmesi - Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
21:46 Irak'ta yolsuzlukla suçlanan bin memur görevden alındı
21:44 Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü
21:44 Meyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralı