Menteşe Belediyesi, Fuarın Gözdesi Oldu

Muğla evi, Muğla bacası, Kuzulu Kapı gibi tarihi Muğla mimarisinin örneklerinin tanıtıldığı fuarda, ziyaretçilere Muğla tarhanası, Muğla halkası, Muğla Saraylısı, bal, zerde, cevizli sucuk ve zeytinyağı gibi yöresel lezzetler ikram edildi.

Fuarda ziyaretçilere Muğla tarhanası ikram eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Fuarlar, bir kentin tarihi ve turistlik değerleri ile yöresel lezzetlerini tanıtmakta büyük önem arz ediyor. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı uluslararası ölçekte bir fuar olması ve farklı ülkelerden binlerce ziyaretçiyi ağırlaması bakımından önemli bir fuar. Farklı ülkelerden katılımcıların stantımıza ve ikramlarımıza olan ilgisi bizleri sevindiriyor.Fuarlar, yöresel değerlerimizin ön plana çıkması ve tanıtılması bakımından en büyük fırsat. Bizler de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip Menteşemizi en iyi şekilde tanıtıyoruz." dedi.

Menteşe Belediyesi'nin kentin tarihi, kültürel ve turistik değerleri ile yöresel lezzetlerinin tanıtımını yaptığı stantta, Muğla evi, kuzulu kapı ve ziyaretçilere ikram edilen Muğla tarhanası, Muğla Saraylısı, cevizli sucuk, Muğla halkası, bal, zerde ve zeytinyağı büyük beğeni topladı.