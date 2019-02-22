Menteşe Belediyesi'nden Anne Babalara Eğitim

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde Uzman Psikolog Ezgi Melike Yıldız tarafından verilen eğitimde; "Çocuklara sınır koymak nedir, çocukların özgürlükleri kısıtlanmadan ebeveynleri ile olan olumlu ilişkileri zarar görmeden nasıl sınır koyulabilir, çocuklar neden sınırlara ihtiyaç duyarlar, doğru ve etkili yaptırım çeşitleri nelerdir ve nasıl uygulanmalıdır?" konuları slayt sunumla anlatıldı.

Sunumun ardından eğitim soru cevap kısmıyla devam etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, verilen eğitimin amacının anne babaların en doğru şekilde çocuk yetiştirmelerini sağlamak olduğunu ifade ederek, "Zihnen, sağlıklı nesiller yetişmesinin yolu ebeveynlerin bilinçli olmaları, çocuklarına davranışlarını doğru şekillendirmelerinden geçer. Bunun bilincin de olarak yaptığımız eğitimde özellikle annelerin yoğun katılımı bizi sevindirdi." dedi.

Kaynak: Bültenler