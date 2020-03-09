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Menteşe'de ayarı düşük altın satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bulunan bir kuyumcuya düşük ayarda altın bilezik satmaya çalışan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı.

09.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:37
Menteşe'de ayarı düşük altın satmaya çalışan şüpheli yakalandı
Muğla 'nın Menteşe İlçesi'nde bulunan bir kuyumcuya düşük ayarda altın bilezik satmaya çalışan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan bir kuyumcuya düşük ayarda altın bilezik satmaya çalışan şahsın olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti. Şüpheli şahıs düşük ayarlı altın bilezik ile birlikte yakalandı. Hakkında adli tahkikatın başlatılan şüpheli şahısın değişik suçlardan 8 farklı suç kaydının bulunduğu da öğrenildi. Gözaltına alınan şahsın sorgusunun devam ettiği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa
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