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Menteşe'de 'Can Dostlara' mama takviyesi

Menteşe Belediyesi ekipleri, Korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan karantina sürecinde sokak hayvanlarını unutmadı.

04.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:30
Menteşe'de 'Can Dostlara' mama takviyesi
Menteşe Belediyesi ekipleri, Korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan karantina sürecinde sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler ilçe merkezindeki sahipsiz sokak hayvanları için kedi ve köpek evlerine mama takviyesi yaptı.

Korona virüs için alınan sağlık tedbirleri kapsamında işletmelerin kapatılması nedeniyle can dostlarımız olan sokak hayvanlarının besin bulmakta zorlanmaması için Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından kedi ve köpek evlerine mama takviyesi yapıldı. Mama takviyesinin yanında kedi ve köpek evlerine yeni mama kapları da monte edilerek sokak hayvanlarının mamalara daha kolay ulaşmaları da sağlandı.

Menteşe Belediyesi ekipleri kedi ve köpek evlerinin yanı sıra Menteşe'de bulunan pek çok parka ve çeşitli bölgelere de düzenli aralıklarla mama bırakarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamasını sağlıyorlar. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Menteşe, Güncel
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