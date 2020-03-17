Menteşe'de ev yangını
Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken,Edinilen bilgiye göre, Gülağzı Mahallesi Ula Göleti mevkiinde Hasan Tuğrul'a ait çatısı ahşap iki katlı evde kiracı olarak oturan Gani Ülkü'nün oturduğu katta bacadan kaynaklanan yangın çıktı.
17.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:13
Muğla 'nın Menteşe ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken,
Edinilen bilgiye göre, Gülağzı Mahallesi Ula Göleti mevkiinde Hasan Tuğrul'a ait çatısı ahşap iki katlı evde kiracı olarak oturan Gani Ülkü'nün oturduğu katta bacadan kaynaklanan yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 4 itfaiye aracı ve 112 ambulansı sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kontrol altına alınmasında güçlük yaşandı.
Yangında ahşap çatı tamamen yanarken, evin içindeki tüm eşyalar büyük zarar gördü. Alt kata sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - MUĞLA
Edinilen bilgiye göre, Gülağzı Mahallesi Ula Göleti mevkiinde Hasan Tuğrul'a ait çatısı ahşap iki katlı evde kiracı olarak oturan Gani Ülkü'nün oturduğu katta bacadan kaynaklanan yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 4 itfaiye aracı ve 112 ambulansı sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kontrol altına alınmasında güçlük yaşandı.
Yangında ahşap çatı tamamen yanarken, evin içindeki tüm eşyalar büyük zarar gördü. Alt kata sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - MUĞLA
Kaynak: İHA
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