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Menteşe'de Hareketlilik Haftası kutlandı

Menteşe Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Kışla Parkında zumba, karate, dans ve engelsiz dans etkinlikleri düzenlendi.

26.09.2019 10:43Menteşe'de Hareketlilik Haftası kutlandı
Menteşe Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Kışla Parkında zumba, karate, dans ve engelsiz dans etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik bisiklet turu ile sona erdi.

Hareketlilik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş ve engelli bireyler, Menteşe Belediyesi Dans Topluluğu ile birlikte dans ederek, karate takımının gösterisini izlediler.

Etkinliğe katılan Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir hareketliliğinin desteklenmesi amacıyla tüm Dünya'da kutlanan hareketlilik haftası nedeniyle bizde bir dizi etkinlik düzenledik. Hareketsiz kalmamak, fiziksel aktivitenin içerisinde bulunmak için vatandaşlarımız ve engelli bireylerimiz ile birlikte dans ettik, karatecilerimizin gösterisini izledik ve bisiklet turu düzenledik" dedi. - MUĞLA

Menteşe, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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