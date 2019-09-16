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Menteşe'de iş hanında yangın

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir işhahında çıkan yangında boş binanın içindeki klima tamamen yandı.

16.09.2019 18:29Menteşe'de iş hanında yangın
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir işhahında çıkan yangında boş binanın içindeki klima tamamen yandı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri Bankalar Caddesi üzerinde bulunan Naz-Se işhanınn en alt katında bulunan boş binadaki yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın sonrası binada yapılan incelemede, bine içindeki klimanın yandığı ve yangının da klimadan çıktığı açıklandı. Yangın ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı - MUĞLA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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