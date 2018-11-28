Menteşe'de Örnek Öğrenciler Ödüllendirildi

Muğla
'nın Menteşe
i·lçesinde okullarında örnek gösterilen öğrenciler ödüllendirildi.
Menteşe Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız
, 52 ortaokul ve lise öğrencisinin ayın örnek öğrencisi seçildiğini söyledi.
Yıldız, Menteşe'nin Örnek Öğrencileri Projesine çok önem verdiklerini belirterek, "Buradaki amacımız öğrenciler arasında rekabeti arttırmak değil. Asıl arzumuz öğrencilerimize heyecan ve motivasyon katmak." dedi.
Projeden geçen yıl iyi neticeler aldıklarını vurgulayan Yıldız, "Proje, öğrencilerin sınav sonuçlarına da yansıdı. Eğitim toplumlar için ekmek ve sudan sonra en çok ihtiyaç duyulan öğe. Bu projeyi uygulayan arkadaşlarımıza şahsım ve Menteşe adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ödül töreninde okullarında örnek öğrenci olarak seçilen 52 ortaokul ve lise öğrencisine ödülleri Kaymakam Yıldız, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe Jandarma
Komutan Vekili İlhan Evcimen tarafından verildi.
Muğla,Menteşe
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:43