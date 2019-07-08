08.07.2019 01:44
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Menteşe'de park halindeki araç yandı

Menteşe

Muğla'nın Menteşe İlçesi Keyfoturağı mevkiinde özel bir restoranın otoparkında park halinde bulunan otomobil alev aldı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Keyfoturağı mevkiinde özel bir restoranın otoparkında park halinde bulunan otomobil alev aldı. Motor ve iç kısmı tamamen yanan otomobili çevredeki vatandaşlar söndürdü.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Keyfoturağı mevkiinde meydana geldi. Bir restoranın otoparkında park halinde bulunan 48 NV 981 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yaşanan olay sonrası motor ve iç kısmı kullanılamaz hale gelen aracı restoran çalışanları ve araç sahibi diğer araçlara sıçramadan kendi imkanları ile söndürdü. Aracın söndürülmesinin ardından bölgeye gelen polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

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