Menteşe'de Sahte İçki Operasyonu

22 Kasım 2018 Perşembe 13:44



22 Kasım 2018 Perşembe 13:44

Menteşe ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 55 litre sahte içki ile içki imalatında kullanılan düzenekler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Orhaniye Mahallesi'nde bir evde içki imalatı yapıldığı ihbarını alan Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.Operasyonda, 55 litre sahte içki ile 5 fermantasyonda kullanılan hava kabarcığı hortumu, 2 huni, alkol metre ölçeği, içki kaynatmaya yarayan kazan, içki kaynatmada kullanılan düdüklü tencere, içki imalatında kullanılan çeşitli düzenekler, çok sayıda damacana ele geçirildi.Düzeneklere ve diğer materyallere el konulurken olayla ilgili gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.