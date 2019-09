Menteşe'de şenlik zamanı

Büyükşehir Belediye bahçesinde baca yakma töreni ile başlayacak olan şenlik, sergi açılışı ve Aydilge konseriyle devam edecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe halkının 3 gün boyunca dolu dolu bir şenlik yaşayacağını belirterek, "Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Kültür ve Sanat Şenliğimiz yine dolu dolu geçecek. Geleneksel baca yakma töreniyle başlayacak olan şenliğimizde gazeteci-yazar Fatih Portakal, sanatçı Ege ve Hakan Mengüç bizlerle olacak. Şenlik kapsamında Aydilge, Gökçe ve Edis de şarkılarıyla Menteşe'de sahne alacaklar. Ayrıca kitap imza günleri, sergiler, söyleşiler, Karabağlar Yaylası Geleneksel Kavun Yarışması olacak. Değerli büyüğümüz gazeteci - yazar Ünal Türkeş'i düzenliğimiz etkinlikle anacağız.Menteşe Belediyesi olarak yeniden canlandırdığımız Kerimoğlu Eyüp Efe Evi'nin açılışını yine şenlik kapsamında yapacağız. Trap Atışları, Rahvan At Yarışlarını da şenlik kapsamında düzenliyoruz. Halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkı ve katılımlarıyla değer kazanan, çok değerli sanatçı ve yazarların 3 gün boyunca bizlerle birlikte olacağı,halkımızın her kesimine hitap eden, 7'den 70'e her vatandaşımızın keyif alacağı 5. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliğimize tüm halkımızı bekliyoruz." dedi.

27 Eylül Cuma Günü saat:17.00'de Baca Yakma Töreni ile başlayacak olan 5. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği güvercin uçurma, kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam edecek. İllüstrasyon sanatçısı Tolga Tanyel'in açacağı "Muğla" İllüstrasyon Resim Sergisi ise saat 19.00'da Arasta'da (Şadırvan) sanatseverlerle buluşacak. Akşam saat 20.30'da sanatçı Aydilge Miting Alanı - Açık Oto Pazar Yerinde sahne alarak, Menteşelilerle buluşacak.