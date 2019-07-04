Menteşe'de traktör kazası: 1 ölü

Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Algı Mahallesinde tarlasını sulamaya giden 86 yaşındaki Seyfi Şanlı, geçirdiği



traktör kazası sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Algı Mahallesinde meydana geldi. 86 yaşındaki çiftçi Seyfi Şanlı bahçesini sulamak için traktörü ile yola çıktı. Şanlı, bahçesinde yüksek bir rampadan çıkmak istediği sırada traktörün sol tekerleri çukura düştü ve traktör devrildi. Kaza sonrası bölgeye jandarma, olay yeri inceleme ve ambulans ekipleri sevk edildi. Traktörün devrilmesi sonrası yere düşen Seyfi Şanlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA