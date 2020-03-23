Menteşe'de yollar temizleniyor

Yapılan çalışma ile ekipler tarafından Menteşe yolları dezenfektan içerikli su ile temizlendi.

Korona virüs ile mücadelenin hassasiyetle sürdürüldüğünü ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Ekiplerimiz korona virüsü önlemleri kapsamında dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Bu bağlamda ekiplerimiz tarafından Menteşemizin sokakları temizleniyor. Sokaklarımızın yanında halkımızın yoğun olarak kullandığı ana cadde ve meydanlarda da dezenfekte çalışması yaptık. Menteşe Belediyesi olarak tüm gücümüzle halkımızın yanındayız. Bu günleri el birliği ile atlatacağız. Halkımızdan tek isteğimiz evlerinde kalmalarıdır." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler