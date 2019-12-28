Haberler » Güncel » Menteşe'de yöresel ürünlerin sergilendiği fuar açıldı - Haber

Menteşe'de yöresel ürünlerin sergilendiği fuar açıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yöresel ürünler ve hediyelik eşya fuarı açıldı.

28.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:52 Menteşe'de yöresel ürünlerin sergilendiği fuar açıldı
'nın ilçesinde, yöresel ürünler ve hediyelik eşya fuarı açıldı.

Muğla Atatürk

Stadyumu yanında kurulan fuarda 7 bölge 18 ilin yöresel ürünler yer alıyor.

Organizasyon firması sahibi Rahmi Can Kılıç yaptığı açıklamada, "Muğla'ya bu ilk gelişimiz. Muğla'dan başlayarak , , Fethiye, Marmaris olarak fuarlarımız devam edecek. Bu fuarlardan Muğlaspor'a destek sağlıyoruz. Kurulan fuarda Cağ Kebabı, İzmit Pişmaniyesi, Karadeniz Ayder Anzer Balı, Trabzon ve Erzurum Peyniri, Balıkesir'in Kara Dutu, Türkiye'nin en ünlü kuruyemişçisi var. Ayrıca Afyon Sucuğu, İzmit Pişmaniyesi yer alıyor. Ürünlerimizde katkı maddesi bulunmuyor. Cilt bakımına yönelik doğal ürünlerimiz de fuarda yer alıyor. 7 bölge 18 ilden çeşitli ürünlerimiz yer alıyor. 7 Ocak'a kadar Menteşe'de açık kalacak fuar bundan sonra her yıl geleneksel olarak açılacak" diye konuştu. - MUĞLA

Dalaman, Menteşe, Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:19   Tuncelili kadınlar, bakır işlemeciliğini yaşatıyor (2) - Haber
13:18   Kesintisiz enerji için çetin kış koşullarıyla savaşıyorlar - Haber
13:18   Tuncelili kadınlar, bakır işlemeciliğini yaşatıyor (1) - Haber
13:14   Şehit Nevzat Kaya şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Haber
13:13   Yaban hayatı unutulmadı - Haber
11:50   Son dakika: Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 80 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
28.12.2019 13:20:28