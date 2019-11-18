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Menteşe Emniyeti 'Centilmen' taraftarı ödüllendirdi

Muğlaspor'un Pazar günü oynadığı ve 1-0 kazandığı Malatya Yeşilyurt maçı öncesi Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz tarafından 48 Gençlik Taraftar Grubu üyesi duyma ve konuşma engelli Cenkay Eroğlu ödüllendirildi.

18.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:41Menteşe Emniyeti 'Centilmen' taraftarı ödüllendirdi
Muğlaspor'un Pazar günü oynadığı ve 1-0 kazandığı Malatya Yeşilyurt maçı öncesi Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz tarafından 48 Gençlik Taraftar Grubu üyesi duyma ve konuşma engelli Cenkay Eroğlu ödüllendirildi.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz tarafından kendisi için özel olarak hazırlatılan ve üzerinde kendi isminin yanı sıra 48 numara yazılı forma ile ödüllendirildi.

Muğlaspor maçlarını yakından takip eden, takımın maçlarına giderek en iyi şekilde destekleyen duyma ve konuşma engelli Cenkay Eroğlu, en centilmen taraftar seçilmesi sebebiyle ödülünü alırken, taraftarlar kendisini ayakta alkışladılar. En centilmen taraftar Cenkay 'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, kendisi ile hatıra fotoğrafları da çektirildi. - MUĞLA

Spor

Kaynak: İHA

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