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Menteşe girişinde güvenlik iki katına çıkartıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Muğla'nın Menteşe İlçesi girişinde bulunan trafik kontrol noktalarındagüvenlik iki katına çıkarıldı.

31.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:06
Menteşe girişinde güvenlik iki katına çıkartıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Muğla 'nın Menteşe İlçesi girişinde bulunan trafik kontrol noktalarında

güvenlik iki katına çıkarıldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Aydın kontrol noktasında sürücülerin ve yolcuların teker teker ateş ölçümü yapıldı.

Muğla'da şehir girişlerinde bulunan trafik kontrol noktalarında durdurulan araçlarda polis ekipleri sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yaparken, toplu taşıma araçlarında yolcular arasındaki sosyal mesafe kontrol edildi. Kontroller sonrasında uyarılarda bulunan polis ekipleri tarafından vatandaşlar almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.

Uzun kuyrukların oluştuğu Aydın trafik noktasında polis ekipleri tarafından vatandaşlara yolculuk nedenleri soruldu. Verilen cevaplar sonucunda bazı vatandaşların ailelerinin yanına ve yazlıklarına gittiği, bazılarının ise temel ihtiyaçlar nedeniyle dışarıya çıktığı gözlendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Menteşe, Aydın, Muğla, Güncel
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