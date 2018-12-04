Menteşe İçin Birlikte Çalışmaya Devam Edeceğiz

Yıl boyunca meclisin yekvücut olarak Menteşe'ye hizmet için çalıştığını kaydeden Başkan Gümüş, "Özverili çalışmaları için tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Menteşemize hizmet için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yılın son meclis toplantısında konuşan Başkan Gümüş, meclis üyeleri ile birlikte yıl boyunca Menteşe'ye katkı sağlayacak, halkın yaşam konforunu arttıracak projeler ve uygulamalar için birlikte çalıştıklarını ifade etti. Başkan Gümüş, "Tüm meclis üyelerimizi gösterdikleri işbirliği ve uyumlu çalışmaları için kutluyorum. 2018 yılında Menteşe Belediye Meclisi olarak birlik ve beraberlik içinde, siyasi kimliğe bürünmeden, hizmet için özveriyle çalıştık. Yeni yılda da Menteşemizin gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmek için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.