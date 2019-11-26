Haberler » Güncel » Menteşe Karatede rakip tanımıyor - Haber

Menteşe Karatede rakip tanımıyor

Menteşe Belediyesi Karate Takımı Aybars Kılıçhan Ege Karate Liginde Minik Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorilerinde takım halinde Şampiyon olurken, ferdi kategorisinde de 4 Altın 5 Gümüş Madalya kazandılar.

26.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:22Menteşe Karatede rakip tanımıyor

Menteşe Belediyesi Karate Takımı 'nin farklı illerinden 21 kulübün finalde yarıştığı Aybars Kılıçhan Karate Ligini Şampiyon olarak tamamladı.

Karate Ligi Müsabakalarının minik kızlar ve yıldız kızlar kategorilerinde takım halinde şampiyon olan Menteşeli Karateciler 2 branşta toplam 8 altın madalya kazandılar.

Menteşe Belediyesi Karate Takımı, müsabakaların ferdi kategorisin de altın madalyaları rakiplerine kaptırmadı. Ferdi kategorisindeki karşılaşmalar sonucunda Menteşeli sporcular 4 altın 5 gümüş madalya kazandı.

Şampiyon olan sporcuları ve hocalarını tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin , "Karate takımımız 12 Altın 5 Gümüş olmak üzere toplam 17 Madalya ve 2 kupa kazanarak bizleri gururlandırdılar. Hepsini emeği ve özverisi için kutluyorum. Çocuklarımız genç yaşta spora yönlendirildiğinde ve disiplinli bir şekilde çalıştıklarında gördüğünüz gibi mutlaka başarılı oluyorlar. Küçük yaşta elde ettikleri bu başarılar onların gelecekteki spor yaşamlarını da olumlu olarak şekillendirecektir" dedi.


Türkiye, Gümüş, Ege, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
12:05 Buz tutan gölün üzerinde hatıra fotoğrafı
12:04 Akşener: Kim kiminle görüştü, bir gün mutlaka göreceğiz
12:04 Karaköy'deki kadına saldırı soruşturması tamamlandı
12:03 Kadına şiddet konusu hakkında konuşan Ece Erkeni, gözyaşlarına boğuldu
12:00 4 ayda 22 kilo verdi
12:00 Diş Hekimi adayları beyaz önlüklerini giydi
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
11:10 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:06:20