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Menteşe Karatede rakip tanımıyor

Menteşe Belediyesi Karate Takımı Aybars Kılıçhan Ege Karate Liginde Minik Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorilerinde takım halinde Şampiyon olurken, ferdi kategorisinde 4 Altın 5 Gümüş madalya kazandılar.

26.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:09Menteşe Karatede rakip tanımıyor
Belediyesi Karate Takımı Aybars Kılıçhan Karate Liginde Minik Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorilerinde takım halinde Şampiyon olurken, ferdi kategorisinde 4 Altın 5 madalya kazandılar.

Menteşe Belediyesi Karate Takımı Türkiye'nin farklı illerinden 21 kulübün finalde yarıştığı Aybars Kılıçhan Ege Karate Ligini Şampiyon olarak tamamladı.

Karate Ligi Müsabakalarının minik kızlar ve yıldız kızlar kategorilerinde takım halinde şampiyon olan Menteşeli Karateciler 2 branşta toplam 8 altın madalya kazandılar.

Menteşe Belediyesi Karate Takımı, müsabakaların ferdi kategorisin de altın madalyaları rakiplerine kaptırmadı. Ferdi kategorisindeki karşılaşmalar sonucunda Menteşeli sporcular 4 altın 5 gümüş madalya kazandı.

Şampiyon olan sporcuları ve hocalarını tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Karate takımımız 12 Altın 5 Gümüş olmak üzere toplam 17 Madalya ve 2 kupa kazanarak bizleri gururlandırdılar. Hepsini emeği ve özverisi için kutluyorum. Çocuklarımız genç yaşta spora yönlendirildiğinde ve disiplinli bir şekilde çalıştıklarında gördüğünüz gibi mutlaka başarılı oluyorlar. Küçük yaşta elde ettikleri bu başarılar onların gelecekteki spor yaşamlarını da olumlu olarak şekillendirecektir" dedi. - MUĞLA

Menteşe, Gümüş, Ege, Spor

Kaynak: İHA

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