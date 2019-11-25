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Menteşe mahallelerinde huzur toplantıları sürüyor

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız başkanlığında ilçeye bağlı mahallelerde huzur toplantıları devam ediyor.

25.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:39Menteşe mahallelerinde huzur toplantıları sürüyor
Kaymakamı Caner Yıldız başkanlığında ilçeye bağlı mahallelerde huzur toplantıları devam ediyor. Toplantılarda mahalle sakinlerinin sorunları yerinde dinlenerek, gerekli çalışmalar yapılıyor.

2017 yılı içerisinde 12 farklı mahallede, 2018 yılı içerisinde 12 farklı mahallede, 2019 yılı içerisinde de 11 farklı mahallede olmak üzere toplam 35 kırsam mahallede toplantı yapıldı. Son toplantı Yeniköy Mahallesinde yapılırken, Kaymakam Caner Yıldız'ın yanı sıra, Menteşe Belediye Başkan vekili Mehmet Güven, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Üstün, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek ve ilgili kurumların müdür ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda vatandaşların dilek ve şikayetleri tek tek dinlenerek ilgili kurumlar tarafından notlar alındı. Alınan dilek ve şikayetlerle ilgili olarak toplantıya katılan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine de söz hakkı verilirken, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtilerek, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğini söyledi. - MUĞLA

Caner Yıldız, Menteşe, Muğla, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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