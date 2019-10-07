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Menteşe'nin 2020-2024 stratejik Planı kabul edildi

Menteşe Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı 2. Oturumu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti.

07.10.2019 15:21Menteşe'nin 2020-2024 stratejik Planı kabul edildi
Menteşe Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı 2. Oturumu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün başkanlığında toplanan belediye meclisinde, 2020-2024 Stratejik Planı oy birliği ile kabul edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "2020 - 2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı, meclis üyelerimizin oy birliği ile kabul edildi. Bizim hedefimiz, doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunduğu, kırsal ve kentsel yaşamın iç içe olduğu, çevreye duyarlı, kültür ve insan odaklı sosyal bir belediye olmak. Bu doğrultuda hazırlanan, belediyemizin yol haritası niteliğinde olacak 2020 - 2024 Menteşe Belediyesi Stratejik Planın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerle, halkımızla birlikte Menteşemizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz." dedi.

2020 yılı belediye bütçesi ve belediye gelir tarifesinin de görüşüldüğü toplantıda, tüm maddeler oy birliği ile kabul edildi. - MUĞLA

Bahattin Gümüş, İskender Alper, Menteşe, Güncel

Kaynak: İHA

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