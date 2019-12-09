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Menteşe Tiyatrosuna Denizli'den Tam Puan

Menteşe Belediye Tiyatrosu, çıktıkları turnenin ilk ayağında Denizli Merkezefendi Kültür Merkezi'nde 'Hangisi Babası' isimli oyunlarını sahnelediler. İzleyicileri kahkahaya boğan tiyatronun sonunda oyuncular tiyatroseverlerden uzun süre alkış aldı.

09.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:55Menteşe Tiyatrosuna Denizli'den Tam Puan

Genel Sanat Yönetmenliğini Önder Çakır'ın yaptığı iki perdeden oluşan komedi türündeki oyun, Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Ücretsiz olarak sahnelenen oyunu kahkahalar eşliğinde izleyen tiyatroseverler gösteri sonunda Menteşe Belediyesi Tiyatrosu oyuncularının performanslarını uzun süre alkışladılar. Gösterinin ardından Menteşe Belediyesi Tiyatrosu oyuncularını ve Genel Sanat Yönetmeni Önder Çakır'ı tebrik eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Tüm ekibi performanslarından ve emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Kapılarımız onlara ve kültür sanat aktivitelerine her zaman açık olacaktır." dedi.

Menteşe Belediye Tiyatrosu, turne programı kapsamında 'Hangisi Babası' isimli oyunuyla 11 2019 tarihinde saat 20.30'da Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde, 'Komik Para' isimli oyunu ile de 19 Aralık 2019 tarihinde Saat 20.00'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alacaklar.


Merkezefendi, Denizli, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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