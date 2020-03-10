Menteşeli Karateciler'den 1 Altın 3 Gümüş 6 Bronz Madalya
Menteşe Belediyesi Karate Takımı Denizli yapılan "2020 İller Arası Yenal Karahan Karate Ligin"den 1 Altın 3 Gümüş 6 bronz madalya ile döndüler.
10.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:15
Menteşe Belediyesi Karate Takımı toplam 14 ilden 52 kulüp ve 950 sporcunun ter döktüğü 2020 İller Arası Yenal Karahan Karate Ligi müsabakalarında yine derece elde ettiler.
Menteşe Belediyesi Karate Takımının 12 sporcusu Lig müsabakalarının minik yıldızlar kategorisinde 1 Altın, 3 Gümüş , 6 bronz madalya kazandılar.
Karate Takımı Sporcularını tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Karate takımımız başarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Çocuklarımızın doğru yönlendirme disiplin ve özveriyle nasıl başarılı olduklarını görüyoruz. Hocalarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.
Kaynak: Bültenler
Haberin Videosu :Menteşeli Karateciler'den 1 Altın 3 Gümüş 6 Bronz Madalya
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