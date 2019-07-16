16.07.2019 13:57
Haberler» Güncel» Haber

Menteşeli karatecilerden 10 Madalya, 2 Kupa

Menteşeli karatecilerden 10 Madalya, 2 Kupa

Denizli'de yapılan 6. Uluslararası Dekai – Do Karate Şampiyonasına katılan Menteşeli Karateciler kente, 10 madalya ve 2 kupa ile dönerek önemli bir başarıya imza attılar.

Şampiyonaya 11 sporcusu ile katılan Menteşe Belediyespor Karate Takımı 3 gün süren şampiyona sonunda 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya ile Yıldız Bayanlarda ikincilik kupası, Minikler Bayanlarda ise üçüncülük kupası kaldırdılar.

Karate Takımı Tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Karate Takımımız kulübümüzü kurduğumuz günden bu yana çok önemli başarılara imza atıyor. Katıldıkları her turnuvadan madalya ve kupayla dönerek, sporda yüzümü güldürüyor. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. " dedi.

Kaynak: Bültenler
Güncel

Son Dakika Haberleri
18:10   CHP'nin Muratlı Gençlik Kolları Başkanı serbest bırakıldı
18:10   "Nahda'nın prensipteki cumhurbaşkanı adayı Gannuşi"
18:09   Damadını öldüren kayınpedere müebbet hapis
18:09   Hakim ve savcı adaylarından Özel Harekat Daire Başkanlığı'na ziyaret
18:08   NEÜ'de 15 Temmuz Paneli düzenlendi
18:06   Osmangazi'de su kesintisi
18:06   Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası