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Menteşeliler pazar günü salona

Menteşe Karya Basketbol Takımı Baş Antrenörü Kaan Salman, Pazar günü Marmaris Belediye ile oynayacakları Büyük Erkekler Ligi Final karşılaşması için Menteşeli sporseverlerden destek istedi.

07.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:50Menteşeliler pazar günü salona

Pazar günü oynanacak karşılaşmada favori takımın Belediye olduğunu belirten Baş Antrenör Kaan Salman, biz Muğlalı genç çocuklarımızla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gören sporcu arkadaşlarımızdan oluşan bir takım kurduk. Marmaris Belediyesi bu işe önem veriyor ve maddi açıdan da son derece güçlüler. Kaliteli oyuncuları var. Fakat bizde seyircimizin desteğini alarak en iyi oyunu ortaya koymaya çalışacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Son topa kadar Muğlalı Basketbolseverlere, güzel bir karşılaşma seyrettirmek için mücadele edeceğiz dedi.

Hedeflerinin Bölgesel Ligde mücadele etmek olduğunu söyleyen Salman, iki üç yıldır, ilçemizde bir lig takımı yok. Menteşelilere hafta sonları bir alternatif sunmak istiyoruz. Basketbol özel bir spor, ailenizi alıp çoluk çocuk seyredebileceğiniz bir spor. Ben bu hafta Pazar günü saat 17:00 da Muğla Atatürk Salonunda oynayacağımız Marmaris Belediye final maçında seyircimizin desteğini alarak kupayı kaldıracağımıza inanıyorum. Tüm Muğlalıları maça bekliyoruz. Rektörümüzü, Menteşe Kaymakamımızı, Belediye Başkanımızı yanımızda görmek bizlere güç verir. Umarım parkeden kupayla ayrılan taraf biz oluruz dedi.


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Kaynak: Bültenler

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