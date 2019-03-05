05 Mart 2019, 13:41
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Mepaş, E-devlet Kapısında Abonelik İşlemlerini Başlattı

Mepaş, E-devlet Kapısında Abonelik İşlemlerini Başlattı

Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ), e-devlet kapısı üzerinden abonelik işlemlerinin yapılmaya başlandığını duyurdu.

Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ), e-devlet kapısı üzerinden abonelik işlemlerinin yapılmaya başlandığını duyurdu.

MEPAŞ müşterilerine sunduğu hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek e-devlet kapısı üzerinden abonelik işlemlerine başladı. Abonelik başvurusu, abonelik iptali, borç sorgulama ve ödeme doğrulama işlemleri artık www.turkiye.gov.tr adresinden erişim sağlanarak yapılacak. Bu hizmetleri öncesinde Online İşlem Merkezi üzerinden sağlayan MEPAŞ, hizmet ağını genişletmek ve ulaşılabilirliği arttırmaya yönelik yaptığı çalışmalara e-Devlet Kapısını da eklemiş oldu. - KONYA Meram, Güncel
Kaynak: İHA