MER Kolejinde İstiklal Marşı coşkusu
Modern Eğitimin Rotası MER Koleji Manisa Kampüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi.
12.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:51
Modern Eğitimin Rotası MER Koleji Manisa Kampüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi.
Misyonunu bilim ve teknoloji ışığında vatanını, milletini, bayrağını seven geleceğin liderlerini yetiştirmek olarak belirleyen MER Koleji, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliğini coşkuyla gerçekleştirdi.
Düzenlenen törende bir konuşma yapan MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, "Milletimizin ortak yürek atımı olan 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99. yıl dönümünü MER Koleji olarak çoşkuyla kutladık. Öğrencilerimizin sunmuş oldukları program ile yüreğimizde oluşan heyecan ve duyguyu tekrar tekrar yaşadık. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." dedi.
Yapılan gösteriler, veliler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından coşkuyla alkışlandı. - MANİSA
Misyonunu bilim ve teknoloji ışığında vatanını, milletini, bayrağını seven geleceğin liderlerini yetiştirmek olarak belirleyen MER Koleji, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliğini coşkuyla gerçekleştirdi.
Düzenlenen törende bir konuşma yapan MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, "Milletimizin ortak yürek atımı olan 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99. yıl dönümünü MER Koleji olarak çoşkuyla kutladık. Öğrencilerimizin sunmuş oldukları program ile yüreğimizde oluşan heyecan ve duyguyu tekrar tekrar yaşadık. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." dedi.
Yapılan gösteriler, veliler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından coşkuyla alkışlandı. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Manisa, Güncel
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