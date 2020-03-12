Menü
Haberler ›› Güncel ››MER Kolejinde İstiklal Marşı coşkusu - Güncel

MER Kolejinde İstiklal Marşı coşkusu

Modern Eğitimin Rotası MER Koleji Manisa Kampüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi.

12.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:51
MER Kolejinde İstiklal Marşı coşkusu
Modern Eğitimin Rotası MER Koleji Manisa Kampüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Misyonunu bilim ve teknoloji ışığında vatanını, milletini, bayrağını seven geleceğin liderlerini yetiştirmek olarak belirleyen MER Koleji, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliğini coşkuyla gerçekleştirdi.

Düzenlenen törende bir konuşma yapan MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, "Milletimizin ortak yürek atımı olan 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99. yıl dönümünü MER Koleji olarak çoşkuyla kutladık. Öğrencilerimizin sunmuş oldukları program ile yüreğimizde oluşan heyecan ve duyguyu tekrar tekrar yaşadık. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." dedi.

Yapılan gösteriler, veliler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından coşkuyla alkışlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Manisa, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Son dakika: Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı? Güncel
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?