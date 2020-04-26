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Mera kavgasında ölenlerin cenazeleri toprağa verildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde mera anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

26.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:03
Manisa'nın Salihli ilçesinde mera anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.
Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Halil (63), Halime (64), Halil İbrahim (40) ve Hasan Mısırlı'nın (41) cenazeleri, Eldelek Mahallesi'ne getirildi.
Cenazeler, mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle az sayıda kişi katıldı.
Zanlılar adliyeye sevk edildi
Kavgayla ilgili gözaltına alınan Galip K. ve tedavisi tamamlanan kardeşi Bekir K, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Galip K. tutuklandı, kardeşi Bekir K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Galip K'nin ifadesinde, yanlarında çobanlık yapan kişinin Mısırlı ailesi üyeleriyle tartıştığını duyduklarını ve bunun üzerine kardeşi Bekir K. ile bölgeye gittiklerini anlatarak, "Burada çıkan tartışmada kardeşim Bekir bıçaklandı. Havaya iki el ateş ettim. Buna rağmen üstümüze gelmeye devam ettiler. Ben de ateş ederek baba Halil Mısırlı ve çocuklarını öldürdüm. Kardeşim Bekir'i tedavisi için arabama alıp götürürken karşımızdan anneleri Halime Mısırlı geldi. 'Seni hala öldürmediler mi?' deyince sinirlerime hakim olamadım ve bir el de ona ateş ettim. Pişmanım." dediği öğrenildi.
Olay
Salihli ilçesi Eldelek Mahallesi'nde meranın kullanımı nedeniyle aralarında husumet bulunan Bekir K. (57) ve Galip K. (57) kardeşlerle Mısırlı ailesi üyeleri arasında silahlı kavga çıkmıştı.
Olayda Bekir K. bıçakla yaralanmış, Halil, Halime, Halil İbrahim ve Hasan Mısırlı av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü.
Jandarma ekipleri, Galip K. ile hafif yaralı Bekir K'yi suç aleti av tüfeğiyle yakalamıştı. Mera kavgasında ölenlerin cenazeleri toprağa verildi

Kaynak: AA

Etiketler: Salihli, Manisa, Güncel , Haber
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